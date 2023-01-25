寒流來襲，高雄市海洋局籲請漁民做好防寒準備。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

農曆春節期間低溫來襲，今（25）日持續受到寒流影響，各地天氣寒冷，高雄市有攝氏10度以下氣溫發生的機率。為避免低溫對養殖水產物造成影響，高雄市政府海洋局籲請養殖漁民啟動養殖魚塭防寒措施，以維護養殖水產物安全。

海洋局籲請養殖業者加強寒害防範措施包含一、於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備。二、低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂地開關水車。三、在氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料。四、低溫侵襲或留滯時，應注意水溫降低之速度，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，像是加溫以提高水溫，減輕養殖物受寒死亡。五、必要時規畫儘早採捕，以減少寒害損失。六、低溫與寒流過後，浮於水面之魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

同時，養殖用電一直是養殖漁民重要成本支出，低溫期間部分養殖漁民會透過加溫設備來增加魚池溫度，造成電費負擔，高市府近年來輔導辦理養殖漁民申請養殖用電優惠，申請案件達200件以上，申請用電優惠減免除可搭配換裝智慧電表，確保用電安全外，可有效降低漁民養殖生產成本，漁民只要向海洋局辦理農業動力用電證明文件後，用戶即可自行向台電申請用電減免。