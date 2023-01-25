台積電積極赴美投資，先前宣布將砸400億美元在美國亞利桑那州蓋廠，甚至把製程從4奈米升級至3奈米，引發外界「淘空台灣半導體業」的質疑聲浪。不過外媒指出，台灣在開發和生產最先進的晶片方面，皆處於世界領先地位，而這是一張戰略王牌，只要中國和美國未達到晶片生產自主目標，台灣就會保留這張矽盾牌，並贏得更多的國際談判空間。

根據德國之聲報導，台積電正在全球擴張版圖，除了美國外，台積電也計劃在德國德累斯頓建廠 ，報導分析台積電的布局可能是出於政治原因，在台海緊張情勢升溫威脅下，台積電及其客戶正在尋找另一種出路。

報導提到，全球70%的晶片是在東亞國家包括台灣、日本、韓國和中國製造，其中台積電包辦超過90％的先進晶片製造，而且全球經濟高度依賴晶片，如果真的發生台海危機，全球經濟就會受到災難性的威脅，依賴台灣晶片的中國也將面臨巨大問題。

中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳表示，晶片自產是很漫長的過程，中國晶片業受到美國制裁，獲得美國技術的機會受到限制，一旦發生台海衝突，美國也將不再供應中國關鍵半導體生產材料，因此他認為，中國不太可能以武力接管台灣最先進的半導體產業。

德國半導體供應商默克集團亞太區總經理賀天銘（Benjamin Hein）也說，半導體要能完全在本地生產，是非常複雜的事情，舉例興建1座工廠需要花上3到5年，成本可能高達100億美元，他強調，在1個國家建立整個生態系統是不切實際的。

另根據美國東北大學校園媒體報導，政治學教授兼全球研究所創始主任斯蒂芬弗林（ Stephen Flynn）也說，因現代全球經濟的性質和對特定材料的需求，美國想要半導體業完全自給自足是不現實的。

東北大學電機工程學教授Ahmed Busnaina則分析台積電的關鍵優勢是員工，主因在於晶片製造過程非常複雜，需要具有博士學位的專業人員，以及化學專家和物理學家，他們能夠在晶片領域解決問題。他更直指美國在半導體領域人才不足，不只得培訓足夠多的工程師，更要激勵更多的高中生投入電子或工程領域產業。