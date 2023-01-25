國際影星楊紫瓊外貌、氣質出眾，參加選美比賽奪下馬來西亞小姐的寶座，從此踏入演藝圈的大門，她曾拍攝多部經典作品，與導演李安合作電影《臥虎藏龍》成功揚名國際，被冠上「功夫皇后」的美稱；近期她出席金球獎，獲得金球獎影后殊榮，得知驚喜那一刻和同劇組女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）兩人反應讓許多人感動。

「第80屆金球獎頒獎典禮」於台灣時間11日早上9時在洛杉磯比佛利舉行，宣布影后得獎者時，楊紫瓊掩面喜極而泣，而同劇女星潔美李寇蒂斯則高舉雙手為楊紫瓊得獎歡呼，表現得比楊紫瓊還激動，第一時間兩人緊緊擁抱，這幕畫面流傳在網上，許多網友誇讚「這反應太真實了」、「她們好有愛」。

jamie lee curtis' reaction to the announcement of michelle winning is so real😭😭😭 pic.twitter.com/Mrz9eMXOTl — cola (@evclynwang) January 11, 2023

有網友更自製了兩人同框畫面T恤，寄給潔美李寇蒂斯，她收到後表示很訝異自然反應會成為女性支持女性的象徵，T恤上印著「朋友支持朋友」加上兩人金球獎上的圖片，潔美李寇蒂斯立刻穿上自拍表達喜愛，該貼文獲得一票網友喜愛，楊紫瓊也同樣收到T恤，她也曬出與T恤合照，對潔美李寇蒂斯寫下「愛妳，早日康復，我們都想念妳」，兩人在《媽的多重宇宙》中有許多對手戲，甚至還上演奇特感情，戲外她們也是好友，楊紫瓊曾在對方生日時公開送上祝福，不少網友對兩人友情都有著正面評價。