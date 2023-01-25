一行6人登山隊伍昨抵達花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋，其中33歲黃姓女山友出高山肺水腫狀況，今早經同隊山友報案由空勤出動黑鷹直升機將人吊掛救下山後，已送往醫院治療。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

大水窟山屋。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一行6人登山隊伍預計在22日至29日攀登中央山脈南二段路線，昨抵達花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋後，33歲黃姓女山友卻出現身體不適，有高山肺水腫的狀況，今早經同隊山友報案並由空勤出動黑鷹直升機將人吊掛救下山後，已送往醫院治療。

6人登山隊伍攀登中央山脈南二段路線，22日從台東向陽登山口進入，預計29日從南投東埔登山口出來，隊伍昨抵達大水窟山屋後，其中一名黃姓女山友晚間8時許，出現身體不適的狀況，且一夜過去，情況未好轉，同行隊友見狀，今晨趕緊撥打119請求救援。

花蓮縣消防局表示，今天上午6時37分許，接到南投縣消防局三方通話轉報指出，一名男子報案表示有名女子在大水窟山屋，目前有高山肺水腫的情形，需要救援，接著描述自己在距離大水窟山屋約3分鐘路程有訊號之處報案，不過消防隊員要求給予定位點時，就因收訊不好而斷線。

花蓮縣消防局獲報後，與玉山國家公園南安管理站巡查員及林管處玉里工作站等單位，組成5人地面部隊，趕赴救援，並請空勤總隊出動黑鷹直升機，協助支援吊掛將人送下山就醫。

空勤總隊今上午7時45分出動直升機後，8時許起飛並定向目標區，8時43分將人吊掛且搭載完成，9時22分許順利抵達德興棒球場，由救護車將黃女送往慈濟醫院救治。

中央山脈南二段全長約89.3公里，全程大部份海拔在3000公尺以上，地勢高徒，且沿線斷崖、雜草密布、氣候變化大，充滿挑戰性與冒險性，不過因沿途會會向陽山、三叉山、南雙頭山、雲峰、轆轆山、塔芬山、達芬尖山、大水窟山、秀姑巒山、大水窟山等10座百岳，又能欣賞大水窟、塔芬池、嘉明湖等高山湖泊，是許多山友一生必挑戰的路線之一。