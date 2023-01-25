據美國之音報導，波士頓大學全球發展政策中心（Boston University Global Development Policy Center）的一項研究顯示，由於北京削減對大型石油項目的資金，2021年中國兩大貿易政策銀行承諾的貸款降至37億美元，為13年來的最低點。

自2016年創下紀錄以來，中國進出口銀行（China EximBank）和中國國家開發銀行（CDB）對100個發展中國家的承諾每年都在下降。這兩家貸款機構甚至在2020年新冠疫情爆發之前就縮減了融資規模。

路透引述波士頓大學全球發展政策中心主任凱文·加拉赫（Kevin Gallagher）分析，「我們預計中國將全面轉向交易量較小，但質量更高的投資」，「鑒於大量債務和人民幣匯率的波動，可能需要對美元持有量保持保守，以便能夠在國內起到保險作用；因此中國在新冠疫情過後的國內優先事項仍然很重要。」

根據世界銀行(World Bank)的數據，中國是世界上最大的雙邊貸款方。美國等西方國家和多邊貸款機構正在向北京施壓，要求向贊比亞和斯里蘭卡等陷入困境的新興經濟體提供債務減免。中國往往很少披露貸款條件以及如何與借款人重新談判的情況。

報導稱，作為北京「一帶一路」基礎設施倡議的一部分，中國進出口銀行和中國國家開發銀行在2008年至2021年期間，在全球範圍內承諾了4980億美元的貸款。

在2009年至2017年期間，對安哥拉、巴西、厄瓜多爾、俄羅斯和委內瑞拉等國有石油公司的一般用途貸款達到600億美元。從那以後，貸款不再那麼集中於石油生產國；孟加拉和斯里蘭卡成為最大的接受國。貸款質押的平均規模也從2013-2017年的5.34億美元下降到2018至2021年間的3.78億美元。

俄羅斯是最大的接受國，2008至2021年期間貸款額為580億美元；其次是委內瑞拉，有550億美元主要用於開採和管道項目，但是對委內瑞拉這個南美石油巨頭的貸款在2015年停止了，因為在此兩年前它拖欠了海外債務。

安哥拉是第三大接受國，中國為其運輸、農業、水利和石油項目提供了330億美元；而肯亞、衣索比亞和埃及是非洲其他最大的借款國。

世界銀行介入

研究發現，雖然中國的貸款一直在減少，但世界銀行的貸款卻在增加。這家總部位於華盛頓的多邊借貸機構在2016年至2019年期間，平均每年為發展中國家的項目提供資金價值400億美元，然後在2020年時介入，為疫情響應而拿出670億美元，這是自2008年以來最大的年度承諾。第二年，承諾額接近620億美元，是中國融資額的17倍。

加拉赫說：「世界銀行的貸款能力是固定的，但作為新冠疫情響應措施的一部分，速度加快了，」他補充說，這可能會在大流行後恢復趨勢。

總體而言，中國的承諾額佔世界銀行2008至2021年貸款6010億美元的83％。

據路透本月報導，世界銀行正在尋求大幅擴大其貸款能力，以應對氣候變化和其他全球危機，並將在4月份的會議之前，與股東就包括增資和新貸款工具在內的提案進行談判。