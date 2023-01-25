小S（徐熙娣）與蔡康永過去一同主持節目多年，兩人幽默逗趣的互動，成觀眾心中最佳的主持拍檔，且自從節目結束後兩人屢次合體總會引發話題，日前小Ｓ與蔡康永再度同框，但蔡康永卻被小Ｓ惹火，而他一句話疑似暗諷先前大Ｓ與汪小菲的事件讓小Ｓ當場變臉。

小S在節目《小姐不熙娣》的過年特集中到蔡康永的創作展進行訪談，過程中談及蔡康永如何從他眾多金句中挑選成展覽中的創作，而小S更選出幾句讓他在句子中加入點過年的元素，更提醒他節目播出時間為初二，沒想到他竟語出驚人「妳很可能並不是那麼想回娘家，妳只是想躲開妳婆婆而已」這句話一出小S倒抽一口氣，瞬間失去表情管理，讓他笑虧「有共鳴嗎」。

接下來，小S似乎想將難度升級考倒蔡康永，便念出下一句「不分手，不是因為還有愛，而是因為嫌麻煩」此話一出，不禁讓人聯想先前大S與汪小菲的事件，因此蔡康永立刻表示，他不接這句「你們家最近不適合這句話」，讓小S瞬間變臉直勾勾盯著他看直喊「你很機車欸」，而他也笑虧「你滿身都是地雷，你還敢惹我」。

然而，正當小S想轉移話題，沒想到下一句話中暗藏更大的地雷「戀床者的小心思，起床只是為了下次可以在躺上去」，讓她直指製作人是不是要陷害她，而身旁的助理主持派翠克立刻幫忙緩頰「只是起床而已」，不過蔡康永卻表示，當時寫這句話時心裡是想著小Ｓ，兩人該集的互動也再度引發討論。