美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前稱中國是非洲債務改革的「障礙」之後，中國駐贊比亞官員24日做出回應表示，美國應該先「解決自己國內的債務問題」。

葉倫17日展開為期10天的非洲之行，在抵達贊比亞後舉行記者會，呼籲中國應立即解決贊比亞沉重的債務負擔，因這個問題「至關重要」。她另指，雖然上周在瑞士與中國國務院副總理劉鶴就贊比亞的債務問題進行了「建設性的」對話，但「解決這個問題已經花了太長時間」。

中國駐贊比亞大使館24日對此發表聲明稱，中方一直積極尋求非洲債務的永續解決方案，且「已經取得一些積極進展」，並期待美國也能「發揮建設性作用」；即使美方「有一天解決了自己的債務問題，也沒有資格出於一己之私對其他國家進行無端指責或施壓」。

聲明中另指，「美國對境外債務問題所能做出的最大貢獻是採取負責任的貨幣政策，以應對自己的債務問題，並停止破壞其他主權國家解決其債務問題的努力。」

路透報導，贊比亞在2020年出現了債務違約，未能支付4250萬美元的債券，成為非洲第一個在新冠疫情期間違約的國家，有關如何處理債務負擔的談判也一直在進行。但至今在與中國和私人債權人進行債務重組方面進展甚微，導致當地公民陷入貧困。

葉倫和國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）近日分別抵達贊比亞，強調非洲債務改革的必要性。

美聯社報導，解決贊比亞的債務問題是葉倫出訪非洲的主要原因之一，她在24日會見了贊比亞總統和財政部長，談論正在進行的談判。贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）在雙邊會談中表示，該國3月下旬面臨還債的最後期限，這將進一步拖累其經濟，必須盡快找到解決方案。