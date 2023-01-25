俄烏戰爭後，非洲天然氣出口國阿爾及利亞成為歐洲多國極欲合作對象。義大利總理梅洛尼昨日結束阿國訪問，兩國達成能源協議，希望擺脫對俄羅斯能源的依賴。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，國際能源價格飆漲，歐洲各國希望與非洲最大天然氣出口國阿爾及利亞合作，填補能源供應缺口，擺脫對俄能源的依賴。

「安莎國家通訊社」（ANSA）報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）昨日結束為期2天的阿爾及利亞國事訪問，梅洛尼與阿國總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）進行長時間會談，共簽署5項雙邊協議，涵蓋加強兩國企業關係、工業合作、航空航太、海軍及能源等雙邊關係。

其中，最備受矚目的是能源方面的協議，阿爾及利亞承諾對義提供更多天然氣、氫氣及再生能源。梅洛尼表示，這將有助確保義大利未來的能源供應，義國也可藉此成為歐洲能源分配中心，此事至關重要。

「安莎國家通訊社」（ANSA）23日報導，義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）執行長戴斯卡濟（Claudio Descalzi）也宣布，義大利在2024至2025年間，將俄羅斯天然氣供應量歸零。

梅洛尼對訪問阿爾及利亞指出，與阿國的伙伴關係感到非常滿意，雙方關係相當具體且牢固。她強調，義大利是以信賴的，雙方是相互幫助，而非掠奪性合作。（編輯：廖漢原）1120125