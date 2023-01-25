藝人郭鑫（改藝名：郭晉東）多年前從模特兒身分出道後，曾憑著帥氣外貌與高挺的身材在節目《康熙來了》中打開知名度，但在節目收掉後他便前往大陸發展並轉型成為演員，也因此幾乎消失在台灣演藝圈中。但近日他被發現已悄悄回到台灣，出現在陽帆老婆Julie（劉景莊）粉絲專頁中，立刻引起網友熱烈討論。

Julie在21日除夕晚間，在臉書上公開一系列與親友們團聚的照片，但眼尖的網友也發現其中幾張他與丈夫楊帆單獨合照的帥氣男子竟是好久不見的郭鑫。只見當時的他，留著一頭微捲翹的長髮，雖其中有些白髮參雜在其中，但卻意外散發出一股放浪不羈的熟男魅力，與過去的陽光男孩形象大相逕庭，也令人好奇他的近況。

事實上，郭鑫早期雖活躍於台灣綜藝圈，靠著在《康熙來了》與阿布湊成的「男男CP」爆紅，之後他也積極轉型開始演戲，並在《她們創業的那些鳥事》、《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》等劇中演出，但成績始終平平。

直到2019年前往大陸發展後，他便改以「郭晉東」的身分在大陸活動，2020年因演出陸劇《如意芳霏》而獲得矚目，並在2021年的電影《夜守》中，飾演一名失去記憶的精神分裂者，自然又精湛的演技讓他因此在「Festigious洛杉磯國際電影節」中獲得最佳男演員，成功躍升國際影星。不過他過去也曾多次發表「愛國言論」，讓不少台灣網友對他相當反感。