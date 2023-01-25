春節假期不少人到觀光工廠走春體驗。南區國稅局提醒，業者在請客人試吃試喝時，要注意貨物稅「視為出廠」及營業稅「視為銷售」開立統一發票規定，以避免造成違章漏稅。

舉例來說，飲料品為貨物稅課徵項目，有些觀光工廠開發新款飲料品，為推廣及促銷，會在廠內供遊客免費試喝。依據貨物稅條例第2條規定，在國內產製應稅貨物，應於「出廠時」課徵貨物稅；應稅貨物在廠內供消費時，亦「視為出廠」。因此，應課徵貨物稅之飲料品，在廠內供消費時，不論是「銷售」、「贈與」或「無償貸與」，均應「視為出廠」申報繳納貨物稅。

另外，依加值型及非加值型營業稅法第3條及相關規定，將貨物的所有權移轉與他人，以取得代價者，為銷售貨物；營業人以其產製的貨物無償移轉給他人者，雖未取得代價，亦應「視為銷售」貨物開立發票。但為簡化作業，若無償移轉的貨物係供本業及附屬業務使用的贈送樣品等，除應設帳記載外，可免「視為銷售」貨物開立發票。因此，觀光工廠供遊客免費試喝其產製之飲料品，以刺激買氣，可依上述規定，設帳記載，免「視為銷售」貨物開立發票。

國稅局提醒觀光工廠業者注意，產製品如屬應課徵貨物稅之貨物，在廠內供消費，不論是否免費，皆應「視為出廠」報繳貨物稅；至於供遊客免費消費時，則不論其產製品是否屬應課徵貨物稅之貨物，請設帳記載，以適用免「視為銷售」貨物開立發票規定。