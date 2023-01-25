今年春節很多回家團聚的大陸年輕人，在疫情背景下，瘋狂給父母「買健康」，他們有人將蛋白粉、奶粉帶回了家，有人選擇背藥回家，還有人選擇給父母送智慧手錶，希望隨時監測父母的身體狀態，還有人帶著父母做體檢、買醫療保險，就希望能透過消費給自己與父母買個心安。

例如大年初二回到家的錢雨（化名），行李箱送給父母的禮物，既有菸酒茶，還有給父母買的蛋白粉和奶粉，「之前很少把蛋白粉、奶粉放進購物清單，因為覺得父母還年輕不需要。」但最近一年心態發生了很大變化，覺得想讓父母健康，關鍵是提升免疫力，只有自身身體機能強壯了，才能抵抗外來病毒的風險。

有些年輕人則是想辦法購買到各種抗疫藥物在春節帶回家，甚至元旦前後，不少在江浙滬打工的年輕人就已經這麼做了。據部分工廠老闆介紹，不少「90後」工人「陽康」後並沒有返工，而是趁著疫情蔓延到老家的縣城、村鎮前，直接辭職回家，把藥品、快篩、血氧儀等醫療用品給帶回去。

實際上，根據京東健康透露，從今年1月1日至1月13日，京東健康消費資料顯示，康恩貝、湯臣倍健、雅培旗下的部分蛋白粉產品，成交額較上年同期增長3到4倍不等。同一時間，銀善存維生素禮盒、青源堂冬蟲夏草年貨禮盒的成交額更是年增5倍以上。

而據天貓國際的資料，春節前近一個月，提升免疫力的維生素C銷售年增900％；養護心臟健康的輔酶Q10膠囊銷量也年增720％，同時進口益生菌、深海高純度魚油的銷售也成長多達三位數，「相關保健品多是送給長輩」。

面對「父母健康」的課題，有人則是提前開始設想以後。過去幾年，林碩（化名）跟父母提過幾次做體檢，都以「身體沒問題」、「以後再說」、「沒時間」等各種理由回絕，實際上就是不想讓孩子花錢。但今年春節前直接先斬後奏，花3520元人民幣給父母買了體檢套餐，直接告知錢已經交完、退不了，「父母越老越像小孩子，要哄著來騙著來。」