桃園一間養生館曾被逮多次從事性交易，員警前年再度裝成男客人，被養生館女老闆招攬稱全套2千元，後來越籍女員工熟練地帶他進房間、套上保險套，員警當場逮人；女老闆和員工當下辯稱只是說說沒有做，但現場有另組客人，對方按摩床旁的垃圾桶被發現有「精液衛生紙」，法官判業者3個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，該員警證稱他當時喬裝男客進入該養生館，女業者在門口負責攬客，他進包廂後被一名女員工詢問要不要全套2千元，對方接著拿保險套幫他套上，他藉故聯絡外頭的同事當場逮人，當時館內還有另組客人，該客人雖解釋只單純按摩，但警方在按摩床旁垃圾筒內發現有精液的衛生紙團，對方因此承認。

法官認為現場包廂床上有一個被拆開到一半的保險套，衣櫃抽屜內也放有數個同款的未拆封保險套，垃圾桶內也查獲用衛生紙團包裹住的使用過的保險套，而女子為女業者的員工，且女子自稱進入該店工作沒幾個小時，就能對店內路徑、保險套存放位置駕輕就熟，認定就是女業者允准告知。

不過女業者辯稱她說「半套、全套」只是講講而已，還說店裡另一位小姐只是朋友，是客人一直指定要求朋友服務；法官認為女業者已多多次遭逮從事性交易的前科，加上高女在店內隨時備有保險套，認定其有容留、媒介店內小姐與男客半套性服務的犯意，依圖利容留猥褻罪將她判刑3月，得易科罰金9萬元。