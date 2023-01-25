美國各地對中國知名影音軟體抖音（TikTok）的禁令逐步增加，威斯康辛大學系統當地時間24日宣布，將禁止在大學系統的設備上使用TikTok。共和黨參議員霍利（Josh Hawley）更表示，他將提出一項法案，目標是在全美範圍內禁止使用TikTok。

美聯社報導，迄今美國近一半的州已經封鎖這家中國公司的應用程式。1月稍早，民主黨籍威斯康辛州長埃弗斯（Tony Evers）禁止在當地的手機和其他設備上使用TikTok，理由是對隱私、安全和安保存在潛在風險。

但州長當時的命令，並不適用於擁有4萬名教職員工的威斯康星大學系統，因為大學不是行政分支機構。該大學系統的旗艦學校是威斯康星大學麥迪遜分校，擁有多個TikTok帳戶，其中一個是女排校隊的帳戶。美國的大學經常使用TikTok帳戶，作為招聘工具來聯繫高中生。

最近幾週，美國其他一些大學也禁止使用TikTok，包括奧本、奧克拉荷馬、阿肯色、喬治亞、愛荷華和德州大學等。

路透報導，霍利在社交平台推特表示，「TikTok是中國進入美國人生活的後門。它威脅到我們孩子的隱私和心理健康」，他還強調，「現在我將立法在全國範圍內禁止它」。但霍利沒有說明何時提出該法案。

TikTok在聲明中表示，霍利呼籲全面禁止TikTok，對國安、數據安全、隱私和在線危害等廣泛的問題採取了零零碎碎的做法，「我們希望他將精力集中在整體解決這些問題上」，而不是假裝禁止一項服務，可以解決他關心的任何問題，或讓美國人更安全。

TikTok歸字節跳動所有，該公司於2020年將總部遷至新加坡。批評人士稱，中國政府可以訪問用戶數據，例如瀏覽歷史和定位。美國武裝部隊禁止在軍事設備上使用該應用程式。

TikTok被2／3的美國青少年使用，並已成為世界上該領域第2大最受歡迎的軟體。但美國兩黨長期以來，一直擔心北京會利用法律和監管權力獲取美國用戶數據，或試圖推動親中國的敘述、或錯誤訊息。