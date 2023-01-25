不少人希望在新的一年財運越來越好，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上表示，新年後有3星座財運超級旺，分別為射手座、天秤座和雙魚座，其中射手座不論正、偏財運都特別好，因為懂得借助他人的力量，獲得不錯的收益，加上會投資理財，可能會有一筆可觀的意外之財入袋。

▍第三名：雙魚座

進入農曆新年後，木星照亮雙魚的財務宮，使得財運翻紅，並靠著獨特技能與魅力，財神也帶來不錯的好消息，如果從事銷售、投資及創業的人，回想一下訂單是不是也有所增加？即使，客戶表示產品太貴了目前不需要、不喜歡等，但雙魚總有辦法讓客戶無從拒絕，順利成交，這一切全歸功於真誠及自信，靠實力來證明自己價值的時刻，打破別人的疑慮絕不是問題。

▍第二名：天秤座

進入農曆新年後，金星接連在偏財宮與工作宮鎮守，對天秤的偏財運大加分，投資、獲利的意外收入，會超出預期，是迎接財神，慶賀的大好時期，可藉由長時間投資的專業領域產業而獲得豐厚的利潤，只要用心觀察，就能精準挖到潛力股，投資翻翻，在此時也有機會靠著選擇副業的方式，結合自己的興趣與專業，並意外發現一座獲利的金礦，也大幅提升財力，完全可以解決燃眉之急。

▍第一名：射手座

進入農曆新年後，隨著水星在財帛宮恢復順行，射手的正、偏財運超級旺，在正財方面，單純的固定薪資己經無法滿足胃口及野心，因此，會更積極學習其他賺錢本領，尤其是在異業結盟這塊，懂著借力使用，並得到不錯的收益，另外偏財運也奇佳無比，可能來自投資理財，亦可能來自中獎或贈與，會是一筆相當可觀的意外之財，非常幸運。