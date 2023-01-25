【愛傳媒樂風專欄】今天樂風要為大家介紹什麼樣的特殊廟宇呢？那就是北台第一間以虎爺為主神的廟宇─石碇伏虎宮。

樂風》北臺第一間虎爺廟（圖/愛傳媒提供）

民國九十六年元月二十八日，樂風前往深坑與石碇一遊，先是在木柵找到了間有趣的「風動石公」，後來在深坑老街吃過臭豆腐後，突然想起曾經聽過石碇也有老街，於是決定前往一觀，竟於路途之中看到了「虎爺公」的路標。遂於回台北途中轉往這間廟一探究竟。

若沒有那些臨時起意，又怎麼能有這種緣份探到這間以虎爺為主神的廟呢！所以說真的是虎爺在冥冥之中的指引阿。

石碇伏虎宮真的蠻偏僻的，您看上圖，這裡如果是個軍營，一定也是易守難攻，有人要上山看的一清二楚，我一步入廟界，廟裡的人與五條大狗馬上向我行「注目禮」，山裡果然是虎的好住所，這個地點選的真好。

進到廟裡，廟方工作人員相當親切的送上一杯熱茶，並問我：「你是做網頁的吧！」想不到這位阿姨思想挺先進的，套句廣告台詞：「您真內行！」再貼切不過了。

根據「台灣的虎爺信仰」一書以及樂風的訪問，伏虎宮的虎爺原本跟隨地藏王菩薩在艋舺修行，後指示伏虎宮現在的住持，告知其想到山上修行，於是才在13年前遷到此處。

這裡的虎爺領有玉旨和印信，表示受命於天，2007年為建廟第十三年，虎爺必須升級，所以特別把原本的木質印章改成玉石印章。主神虎爺旁配有兩名童子，中尊（主神神尊）虎爺仍做虎之形象（見下圖），但其餘分身虎爺就不大一定了。其中有做虎頭人身形者，手拿令旗印信，腳踩金元寶。也有加了翅膀的虎爺，

由於此地虎爺已經升格為「虎威大將軍」所以也有五營兵馬相助。此廟配祀神明另有地藏王菩薩、土地公等，供奉地藏王是因為從前跟隨菩薩修行的因緣，供奉土地公乃是因為虎爺跟土地公的關係密切。另外還供奉濟公活佛，據說是信徒由大陸帶回。

伏虎宮的香爐除了主神用的香爐外，其餘香爐全都做兩虎攀爬形狀，跟一般做兩隻狻猊或龍不同，宮旁偏殿還有來自艋舺青山宮的「馗府王爺」，就是鍾馗。其對聯「居心正直見我不拜何妨」「做事奸邪惡汝燒香無益」頗發人省思。

廟裡的阿姨說此宮每週一、三問事，曾經幫忙治癒絕症患者。

我曾聽聞有些廟宇信徒會與虎爺換錢，我就此一問題詢問廟方人員，廟方的回答是沒有聽過，不過我是真的曾經看過虎爺神尊旁有放零錢的，也許這個換錢的方式並不是每個地方都有，還值得好好再研究。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

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