高雄昨日員警巡邏發現有一隻走失黑柴，意外成為最萌「警犬」。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

員警不久找到黑柴飼主。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日中午，捷運警察在輕軌C21美術館站周邊巡邏時，突有一隻黑色柴犬向前，在員警身旁撒嬌、翻肚討摸，員警見柴犬身上乾淨且有項圈，研判是與飼主走失，於是帶著柴犬四處「巡邏」，所幸不久找到飼主尤姓女子，領回愛犬。而當時員警牽著黑柴時，許多民眾見狀還以為是新的警犬，直呼「狗狗好可愛喔！」

24日中午約11時55分許，捷警在輕軌美術館站周邊巡邏時，發現有一隻黑柴朝員警跑來，並停留在員警身旁，並不時撒嬌、翻肚討摸，其一員警家中也有飼養小狗，見黑柴相當可愛且乾淨，且身上掛著項圈，研判應是有人飼養，而非流浪犬，疑似民眾帶出來散步後走失。

員警心想狗的飼主現在一定是非常著急在尋找，但由於黑柴身上只有項圈並無狗鍊，為防牠再次走失，員警用警笛掛繩充當作牽繩，來繫住黑柴項圈，牽著牠一路在美術館園區周邊「巡邏」，尋找飼主。

不久，在下午1時許，突見有一女子朝員警跑來，並大喊「終於找到了」，據了解，女子為飼主尤小姐，尤女表示，上午帶著3歲黑柴「PAN」來到美術館園區散步走春，卻因一時的疏忽，與PAN走散了，沒想到被員警找到還當起「警犬」，幫忙協助維護治安，也非常感謝員警的幫忙。

在PAN與尤女重逢前，因員警牽著PAN周邊巡邏，PAN萌樣也令許多民眾直呼「狗狗好可愛喔！」、「牠叫做什麼名字？」、「有警犬在巡邏耶！」