新港奉天宮今天抽出國運籤與人口籤為同一籤。（廖素慧攝）

新港奉天宮今天抽出國運籤及各行業公籤預卜運勢。（廖素慧攝）

新港奉天宮董事長何達煌認為今年國運籤預卜是往好方向進展。（廖素慧攝）

新港奉天宮董事長何達煌率董監事接神。（廖素慧攝）

今天農曆正月初四接神日，台灣媽祖信仰文化重鎮「新港奉天宮」擲筶抽出國運籤，是媽祖60甲子籤的第40首（庚午）＜平生富貴成祿位，君家門戶定光輝，此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨＞，新港奉天宮董事長何達煌表示，今年「國運」籤是中上籤。

何達煌說，擲筶過程平順，抽出此中上籤代表熬了3年的疫情即將遠離，士農工商各行各業漸入佳境，整體運勢愈來愈好。

新港奉天宮今天由董事長何達煌率領董監事、信眾一同焚香恭迎開臺媽祖及列位聖尊神返抵人間，在鐘鼓齊鳴聲中，完成「接神」儀式。

接著從神房恭請聖筶及聖籤，由何達煌擲筶抽出「國運」籤，依序再抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等籤運，公籤已張貼在廟口，提供士、農、工、商等各行業未來運勢參考。

巧合的是，國運籤與人口籤是同1籤，都是媽祖60甲子籤的第40首（庚午）＜平生富貴成祿位，君家門戶定光輝，此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨＞。

何達煌認為，新港媽祖以這支籤提醒信眾平常心迎接金兔年，籤詩指出，富貴、功名與姻緣命中自有定數，凡事盡力而為，但無需強求，以平常心面對。