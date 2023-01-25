據香港《星島日報》報導，中國外交部前發言人趙立堅的妻子湯天如，大年三十除夕夜（21日）晚在微博發出丈夫貼春聯的照片，並寫道：「祝願大家兔年吉祥，安康幸福，大展宏兔」。這是趙立堅本月初調任中國外交部邊界與海洋事務司副司長後，首度現身。

照片中的趙立堅身穿一件藍色大衣，在門口貼上「迎春接福」的春聯。網友注意到貼文發布於江蘇，因趙立堅是河北人，猜測可能是陪太太回娘家。

「祝趙叔趙嬸新春快樂」，「趙叔太帥了」，不少網友留言給予祝福。也有網友留言：「我覺得挺好，一是待遇沒變，副廳級，未來高低可以，以享受正廳級待遇退休，然後畢竟是京官，正廳級領導職務也是有可能的。二是有時間多陪陪家人孩子，當官，多大是大呀。」

也有人則提醒湯天如「這樣的多發點，不要亂講話了」，「低調點好呀！別給自己惹事。」

丈夫調職後，妻子湯天如不改行事高調的作風，曾在微博發出16個字「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚」，引起波瀾。尤其「榮辱不驚」四個字更是可圈可點，有人認為是對丈夫被調職感到不滿。