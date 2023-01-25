為防止親戚小孩過年期間隨意闖入自己房間作亂，不少人會選擇鎖門應對，但身為孩子的家長，又可以做些什麼？臨床心理師分析，6歲以下孩子容易將眼前事物當成「自己的」，加上在親戚家時感到無聊，以致出現闖入「別人的」房間行為，建議家長平時訓練孩子的所有權概念，再搭配3項訣竅，便不容易發生上述問題。

台北市立聯合醫院松德院區臨床心理師王愉晴解釋，小孩2歲開始有自我意識，在父母教導下，約3至4歲能區分自己與他人的差別，成長至6歲左右便能知道自己與別人有界線，不能隨意跨界，故6歲以前的孩子仍在建構所有權的概念，較容易出現隨意出入別人私領域的行為。

不過，她強調，孩子行為與家庭環境、教養方式有緊密關係，家長平時應協助孩子鞏固所有權的概念，譬如，在日常生活中時時提醒孩子，家中哪些物品是「我的」、「父母的」。家長更應以身作則，必須經過孩子同意才能拿取他的物品，再搭配以下3訣竅，便能大大降低小孩出現闖入房間行為。

第一，在前往親戚家做客前，家長能與孩子玩情境模擬遊戲，加強他們對於所有權的概念。王愉晴說明，父母可扮演同學被搶走玩具後的哭鬧、傷心，或故意拿走孩子喜愛的玩具，讓他明白自己做出同樣事情，別人也會感到不開心、難過。

第二，家長應考慮孩子性格、特質，訂定一套獎懲規則。她舉例，若孩子活潑、好動，喜愛在陌生環境四處探索，家長應事先具體規定小孩合適的活動範圍，欲出入某些場所，必須取得大人同意。若能辦到，應按照約定給予獎勵，反之有懲罰。

王愉晴提醒，不論獎懲都必須讓孩子有感，建議家長針對小孩喜惡制定賞罰，他們才有動力遵守規則。家長也應實現諾言，確實給予獎勵及懲罰，避免讓孩子以為規定僅只於紙上談兵。

第三，父母帶孩子拜訪親戚家後，應為他們介紹環境、安排活動。王愉晴表示，家長可帶小孩在親戚家走一遭，指出哪裡可以隨意出入、何處則須經大人同意。同時，大人記得安排孩子活動，如玩玩具、看書本、與年紀相仿的孩子玩耍等，避免讓他們感到無聊。

另外，王愉晴指出，有少數孩子會基於報復、故意心態闖入他人房間作亂，很可能是親子之間關係本處於對立狀態，家長平時也採取放任、嚴苛強硬、反覆不一的教養態度，以致小孩不願聽從父母指令，趁著過年機會讓家長感到難堪、製造麻煩。

她解釋，由於父母平常未能建立良好親子溝通管道，導致孩子感到不被重視，得不到足夠的愛，才用「很不可愛」的方式尋求愛。家長更應該把握過年機會，與孩子重新討論教養方式，建立互信關係。