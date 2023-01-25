大陸春節假期過半，各地「人從眾」風景再現，多地景區門票售罄、宣佈限流例如24日安徽省黃山風景區公告25日門票預約數量已滿、停止預約，其他如四川峨眉山景區、廣漢三星堆博物館、瓦屋山景區24日也都發佈通知遊客量已飽和。大陸旅遊市場加速回暖，不止長線旅遊度假市場持續升溫，出境遊迅速恢復，周邊遊也保持較高的活躍度。

據澎湃新聞引述同程旅行數據顯示，今年大陸春節假期前三天，酒店預訂量年增率56％，景區門票預訂量年增79％，國內機票預訂量年增30％，出境機票年增218％。

另一方面，春運節後返程市場開始啟動，據「去哪兒」資料顯示，今年返程集中在1月26至31日（初五至初十），27日（初六）是返程高峰。截至23日止，26至31日的機票預訂量比2022年增長33％，超過2019年同期。火車票預訂量年增率增長27％，熱門線路高鐵票幾乎全部售罄。

同時，春節出境遊熱度也一路走高。截至目前，飛豬平台上有33個國家地區的春節出境遊相關商品預訂量翻倍，其中馬爾地夫、紐西蘭預訂量增長超過10倍，泰國預訂量增長逾18倍。而赴港機票預訂人次年增率增長超過22倍；簽證辦理人次年增率增長超3.4倍。

同程旅行數據也顯示，截至23日最熱門的春節假期出境機票目的地為香港、澳門、柬埔寨金邊、泰國曼谷和馬來西亞吉隆坡。