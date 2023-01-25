副總統賴清德大年初四到台中發小紅包，吸引數百民眾排隊領取。(萬和宮提供)

今天是大年初四，副總統賴清德一早接連到台中萬和宮、萬春宮發送小紅包，他表示，台灣過去推動民主有相當成果，下個階段，民進黨要結合社會的力量，努力促進台灣民主、和平與繁榮，具體作法包括「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」。

賴清德一早先到萬和宮參拜並發送福袋小紅包，這是他第3次到萬和宮，前2次分別是他擔任台南市長、行政院長任內，賴清德表示，在大年初四到萬和宮參拜，除祈求國泰民安、疫情早日結束，也要特別感謝2016年台南大地震發生後，萬和宮捐款賑災，讓災民得以儘速恢復正常生活。

賴清德接著到萬春宮，吸引數百民眾排隊領取小紅包，他指出，日前已接任民進黨主席職務，民進黨接下來要與社會的力量結合，為台灣下個階段的新使命打拼，而新的使命就是守護台灣，促進台灣民主、和平與繁榮。

賴清德說，要達到民主、和平與繁榮，首要工作是拚經濟，經濟好、大家就有力氣守護台灣，但經濟好的果實非獨厚某族群，而應同時照顧社會基層民眾，經濟的果實要全民共享，這是政府應打拚、設法解決的部分；此外，國民要強，就不怕他人欺負，也能保護自己安全並促進兩岸地區和平。