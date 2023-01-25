行政院長蘇貞昌提內閣總辭後，根據媒體報導，外傳中研院院士、前副總統陳建仁已經首肯接任閣揆，蔡英文總統將於明（26）日正式對外公布。民進黨立委許智傑表示，若陳接任閣揆屬實，他期許新內閣帶領人民告別疫情，發展經濟照顧弱勢；他也盤點陳3項優勢，將開啟2023年新氣象。

許智傑表示，陳建仁接閣揆若屬實，他將先致上最高的祝福，並期許新內閣將是全民內閣，帶領人民告別疫情，發展經濟照顧弱勢。

許智傑說，陳建仁有三特質，第一，學者出身社會形象佳；第二、過去擔任許多改革的召集人溝通力強；第三，外交宗教界人脈廣、具有宗教家照顧弱勢的情懷，若擔任閣揆將在2023年開啟新氣象，努力讓民進黨重獲人民的信任

而外傳前桃園市長鄭文燦、前台中市長林佳龍，一位接總統府秘書長、一位接副閣，新的內閣成員上前內政部長徐國勇還有沒有可能回鍋？之前也傳出交通部長王國材與經濟部長王美花將留任。

許智傑表示，內閣人事規劃頗為複雜，尊重總統跟新閣揆的安排；但不論擔任過縣市長的鄭文燦、林佳龍、前基隆市長林右昌等入閣，或基層公務員出身的王美花、王國材等留任；甚至是重返媒體界的徐國勇回鍋，他認為都是內閣前進的動力。

他建議新內閣要有三多：多用事務官、多用女性、多用新面孔，這3多也是人民的期待，人民對新內閣寄予厚望。