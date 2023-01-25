據環保署調查，柴油大貨車的汙染排放量大，佔我國PM2.5總排放量11.2％，2023年環保署為改善空氣品質，減少柴油大貨車的汙染排放，1至3期大型柴油車到環保署核可的保養廠，進行指定項目調修，最高可獲得新台幣8萬元補助，「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」補助期間也延長至今年底。

2012年世界衛生組織國際癌症研究署(IARC)將柴油廢氣列為一級致癌物，環保署優先針對大型柴油車提供多元補助方案，包含補助汰舊換新、調修燃油控制系統、加裝濾煙器等空氣汙染防治設備、減徵汰舊換新之新車貨物稅及零組件免關稅、購車低利信貸及利息補貼等，與車主共同合作，共同改善汙染排放。

環保署表示，自2019年5月24日起推動補助調修燃油控制系統至今已有1萬2000多位車主響應；為持續發揮汙染改善效益，環保署於2022年8月29日發布修正「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，將補助期間延長至2023年底。

環保署指出，根據「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣汙染防制設備補助辦法」，只要1至3期大型柴油車只要至取得環保署核可的保養廠，進行引擎系統、噴射泵浦或噴油嘴其中一項之調修，並搭配清除積碳施作後，至柴油車動力計檢測站完成檢測，且符合當期排放標準，就可以向環保署申請補助，目前全國已取得環保署核可之保養廠計149家。