由北台灣及金門39所國中小學校學童點亮195個家鄉文化色彩，彩繪獨一無二、充滿奇趣創意的「小感動兔」陶瓷作品，即日起至4月16日熱鬧齊聚陶博館1樓大廳的「感動兔—陶博特展」，邀請民眾走春來陶博館，欣賞孩子們繽紛的想像與飛揚的創意。

陶博館館長張啟文表示，陶博館3度和學學文化創意基金會攜手合作，為普及藝術教育共同努力，提供更多孩子參與藝術的機會，讓創意萌芽發展，並感受美的存在、藝術的價值。每年邀請藝術家設計當年生肖素坯，最後將孩童彩繪成果，搭配春節時序在陶博館開展，應景地為年節增添熱喜氣。

學學文化創意基金會副董事長徐莉玲表示，基金會推動台灣美感教育及文化色彩學習，持續引領孩子在文化創意時代，觀察與發掘家鄉文化特色，啟動創作能量。

今年「小感動兔」陶瓷素坯原型由藝術家莊普創作，經由本次參展的學生透過在地觀察與感受，用陶瓷彩繪作品發表家鄉色彩，包括鶯歌在地特色植物山芙蓉的「芙蓉粉」與在地產業安達窯的「青瓷青」、三峽天芳茶園的「茶葉綠」與鹿角濕地生態的「荷花粉」、新莊响仁和鐘鼓廠「鼓皮褐」與日日用打鐵店的「鋤頭灰」、泰山歷史建築得慶居「磚牆橘」、板橋歷史古蹟林本源園邸的「窗格藍」、樹林在地信仰中心福德宮的「虎爺橘」、汐止在地美食的「紅龜粿紅」等，學子們嶄新發掘的在地特色與顏色。同步展出藝術家莊普、黃文暉、簡學義、王士俊、林懷民、蕭筑方創作「大感動兔」彩繪生肖藝術作品，傳遞藝術家們對於兔年嶄新的祝福。

陶博館與學學於大年初七（1／28）開設「小感動兔彩繪」體驗課程，由長期投入文化色彩研究的資深色彩講師蘇志成，帶領色彩賞析引導多元美感創作，當天即可帶回彩繪作品，留下新年美好回憶。