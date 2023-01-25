為廣納全民對未來的想像與期待，實現開放政府精神，數位部和經濟部工業局在2022年共同主辦第一屆「點子松」活動，鼓勵全民發揮天馬行空的想像力及身體力行的創造力，共同探索2040年的無限可能，共收到來自各界的上千件投稿。在2023年，數位部即將在下半年辦理第二屆「點子松」活動，歡迎全民踴躍參與，共創未來。

數位部指出，點子松是受到總統盃黑客松的啟發，進一步邀請全民一起想像未來生活，以廣納公民創新點子、實現開放政府精神，進而影響政策制定與推動產業發展。

數位部表示，第一屆點子松「未來新聞」個人徵件邀請民眾創作2040年可能發生的事件或消息報導，共募集到1149件作品，經由各領域專家評選出10件「未來洞見獎」作品，內容主題十分多元，包含未來的祭祖、觀光、選舉、長照、失眠、機器人權利等。

第一屆點子松「未來原型」團體徵件則鼓勵發展2040年的設計概念，包含有形空間商品、無形服務機制或生命體，共募集到201件作品。日前評審已選出10件入圍作品，包含漂浮城市、數位孿生、睡眠優化、身障協助等主題，例如運用虛擬分身進行24小時心靈諮詢、透過睡眠進行工作記憶再利用與整理、運用穿戴式裝置協助盲人導引路線等。入圍作品經由共創設計後，預計將於今年2月選出5件得獎作品。

數位部也規劃將於今年下半年辦理第二屆「點子松」徵件活動，屆時將透過一系列的說明會、論壇、展覽、工作坊等，以開放的精神邀請全民共同參與，期盼藉此打造更美好的無限未來。