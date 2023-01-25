台灣不少美食小吃深受外國人喜愛，不要鬧工作室版主近日搭飛機飛7千公里到俄羅斯，拜訪曾在台灣念書的正妹李若晴，版主頂著零下負22度的氣溫，拉著一行李箱的台灣名產，李若晴開箱後看到阿Q桶麵、生活泡沫綠茶和義美小泡芙，笑得合不攏嘴。

不要鬧工作室近日於YouTube頻道上傳影片，版主特地從台灣搭飛機到俄羅斯拜訪2019年在台灣政治大學念書的李若晴，當地氣溫是零下負22度，一片白茫茫的樣子，樹梢被皚皚白雪覆蓋，非常寒冷。

版主敲了李若晴的家門，李若晴打開門後又驚又喜問，「你有阿Q嗎？（泡麵）」版主表示，李若晴3年前曾傳訊息要他寄阿Q桶麵，但他沒有寄，而是直接搭飛機送到她家。只見一大箱行李箱中，滿滿都是台灣零食、特產，包括金門高粱、義美小泡芙、牛肉麵、鳳梨酥、生活泡沫綠茶和各式口味泡麵。

李若晴表示，珍珠奶茶都會加牛奶，但她不喜歡牛奶，偶然間發現生活泡沫綠茶，讓她喝一口就愛上，尤其是在台灣夏天每天都會喝。另外她也喜歡吃義美小泡芙，「這個我絕對不會跟弟弟分享，不過他從來沒吃過，所以不吃也不會怎樣。」