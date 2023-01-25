外傳前副總統陳建仁點頭接任行政院長，國民黨副秘書長李彥秀上午表示，「這是一個不讓人意外，卻極度失望的結果」，質疑蔡英文總統關心的是個人的權力，但全民更關心的，恐怕是陳是否有能力帶領台灣度過重重考驗。

李彥秀認為，當前蔡總統聲望跌到谷底，剩1年4個月任期要再覓良才難度極高，再加上陳建仁又缺政治與願景開創性，新內閣只能從口袋撈名單，除「敗選者聯盟2.0」，可預期整體變動幅度不會太大，這樣的檢討與反省恐難獲民意認同。

李彥秀指出，去年1126敗選後，民進黨內要求檢討改革聲浪高漲，陳建仁接任院長這著棋，蔡英文總統顯然還是從「個人權力」角度進行政治佈局，凸顯對蔡而言，「避免跛腳」遠比民進黨未來更重要。

李彥秀說，陳建仁不僅只是一張「安全牌」，對蔡總統而言，更是一張「乖乖牌」；陳擔任副總統四年，真正做到「沒有聲音的人」，讓人印象最深刻的僅「讓出副總統位置」，逼迫現任副總統賴清德就範，點頭接任副總統讓蔡就近看管。

李彥秀表示，陳建仁少了「強烈政治性格」與威脅性應該是脫穎而出的關鍵，而陳在考慮多天後，點頭接任行政院長，顯然是經過一番天人交戰；陳不是壞人，但缺乏「政治敏感敏銳度」卻可能擔任閣揆最大的致命傷。

李彥秀也提到，2018年8月中南部豪雨成災，陳建仁卻在8月24至26日帶著家族到金門度假，除12位隨扈保護，金門警方還出動近20位便衣員警全程戒護，更凸顯了陳「不食人間煙火」的問題。

李彥秀說2023年是充滿挑戰的一年，面對全球經濟的快速降溫，高通膨引發的快速升息，美中貿易戰持續緊張，以及地緣政治的高度不確定性，蔡總統關心的是個人的權力，但全民更關心的，恐怕是陳是否有能力帶領台灣度過重重考驗。