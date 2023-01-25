大年初四全台被寒流籠罩，根據中央氣象局預估，中北部與東北部高山道路可能降雪或結冰，交通部公路總局表示，有3條路段須特別留意，用路人如須上山，建議預先準備雪鏈。

公路總局指出，台7線30K（南山）至72K（梨山）、台8線80K（梨山）至110K（大禹嶺），以及台14甲線18K（翠峰）至41.5K（大禹嶺）等3條路段，須注意路面結冰，駕駛行經高山路段，要減速慢行及注意行車安全。