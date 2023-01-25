江西撫州市東鄉區大年初三（24日）在微信公眾號發出通告，稱由於春節返鄉人員較多，為保障市民身心健康，決定25日（正月初四）、26日（正月初五）在全區開展免費核酸檢測。此舉引來網友抨擊，當局24日下午隨即刪帖，當天晚上20時24分，「東鄉發佈」微信公眾號發佈上述情況說明，由於工作考慮不周，給當地居民和社會各界造成困擾，深表歉意。

江西撫州市東鄉區今明實施全員核酸檢測，惹議後急刪帖。（「東鄉發佈」微信公眾號）

大陸官方《健康時報》引述東鄉區一名工作人員證實，該通告屬實，核酸檢測採取自願原則。據稱，這次檢測是由撫州市疫情防控指揮部統一安排部署的，「主要是為了統計全市社會面人群核酸陽性率，居民不用太擔心。」

有大陸網友撥通東鄉區疫情防控指揮部辦公室電話。一名工作人員表示，如今正值春節，人員聚集情況較多，「這個特殊時期，也要對大家健康負責。雖然大部分人都已經陽過了，但還有一小部分人沒有陽，測出來就可以做好防護。」被問到「現在有很多居民主動要求做核酸嗎？」工作人員回應稱，「你不想做，不代表別人也不想做。」

今天（1月25日）江西省撫州市東鄉區人民政府一名工作人員告訴《健康時報》，「對於依然想做核酸檢測的居民，可以於1月25日、26日前往東鄉區人民醫院、東鄉區中醫院等當地醫院進行免費的核酸檢測，但是本次核酸檢測採取自願原則，不參加檢測不會產生影響。」

東鄉區此舉引起網友熱議，大呼「沒看錯吧？這是2023年的新聞？」網友認為再搞全員核酸實在多此一舉，「感染者都不用隔離了，檢測有必要嗎？」

今天（1月25日）撫州東鄉一位酒店工作人員告訴記者「因為太忙了，沒有時間，我們不去。」另一位餐館工作人員告訴健康時報記者「個人原因不想去」。