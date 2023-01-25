韓聯社報導，韓國網際網路振興院（KISA）25日受訪時表示，國內12家學術機構的網站日前遭到中國大陸駭客攻擊。中國大陸駭客組織「曉騎營」曾預告將對韓國國家機構進行網路攻擊，還聲稱在春節假期前後，已對韓國70家教育相關機構的網站進行駭客攻擊，並將公開從韓國公共機構官網竊取的54GB相關數據。

KISA表示，經確認，包括大韓建設政策研究院、國語學會、韓國考古學會、韓國家長學會、韓國教員大學幼兒教育研究所、韓國衛生基礎醫學學會、韓國社會科教學學會、韓國東西精神科學會、韓國唇顎裂學會、韓國視覺障礙教育康複學會、濟州大學教育科學研究所、韓國教育原理學會，共有12個機構網站遭到網路攻擊。

報導指出，22日春節當天遭到攻擊的大韓建設政策研究院官網頁面仍顯示「無法訪問此網站」的提示。KISA也被曉騎營列為攻擊目標，但振興院方面表示，該網站尚無異常動向，正在對該組織的活動進行監視。

中國大陸駭客組織預告將對韓國國家機構進行網路攻擊後，韓國科學技術資訊通信部長官李宗昊視察KISA網際網路入侵應對中心。科技部表示，國際駭客組織預告將進行網路攻擊，加上基於勒索軟體等多種方式針對公共服務平台發起網路攻擊竊取個人資訊的事件頻發，須保持高度警惕。