今為春節連假第6天，上午8時國道5號已啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，北返車潮逐漸增加；蘇花路廊截至上午10時，南下宜蘭往花蓮方向車流量為4578輛，目前全線順暢；預估國道5號及蘇花路廊午後將呈現車多壅塞情形，恐持續至深夜。

昨日上午11時起國道5號及蘇花改已出現首波北返車潮，車多緩慢長時間壅塞，雪隧最長回堵達6.5公里，頭城及宜4匝道車流直至今凌晨1時才恢復順暢。今上午8時國道5號已啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，9時29分啟動北上主線儀控，並緊縮匝道儀控，請用路人遵從員警指揮。

國道5號今至29日下午3時至8時蘇澳至頭城北向入口實施高乘載管制；另，蘇花路廊至26日上午11時至20時（北向）及1月27日中午12時至下午6時（北向）禁止21公噸以上大貨車通行，並同時開放大客車行駛蘇花改路肩，請注意各項管制措施。

警方指出，明日初五預估國道5號及蘇花路廊北上交通量將達最高峰，請用路人事先規畫行程，如欲利用0至5時國道全線暫停收費時段，請充分休息後再上路，避免疲勞駕駛，以保障自己與他人的用路安全。