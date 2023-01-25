2023高雄燈會移師左營蓮池潭舉辦，此屆燈會擁有水陸雙主燈，高達4公尺而慵懶趴睡在舊左營國中草地的「ㄇㄚˊ幾兔」陸上主燈25日正式亮相，除了水陸雙主燈，高市府觀光局也特別擺放各式造型的「小ㄇㄚˊ幾兔」，並設計「尋找ㄇㄚˊ幾兔」主題，準備萌翻高雄燈會。

高雄燈會即將於26日盛大展開，高市府觀光局特別邀請高雄人氣IPㄇㄚˊ幾兔創作者YUKIJI雪路為高雄蓮潭燈會設計2隻不同造型的ㄇㄚˊ幾兔作為此次燈會水陸主燈，水上主燈是一隻高達18公尺的巨型ㄇㄚˊ幾兔在蓮潭上高舉雙手歡迎賞燈遊客，陸上主燈則是4公尺高的ㄇㄚˊ幾兔慵懶趴睡在舊左營國中草地。

YUKIJI雪路表示，繼去年參與台灣文博會活動，很開心今年再度受邀參與2023高雄蓮潭燈會，燈會籌備期間和市府觀光局會勘場地，因地制宜重新繪畫「尋找ㄇㄚˊ幾兔」主題，因應過年節慶，除了水陸雙主燈外，周邊也擺放達摩ㄇㄚˊ幾、招財ㄇㄚˊ幾、恐龍ㄇㄚˊ幾等各種造型小兔，邀請賞燈民眾一起在燈區尋找最萌ㄇㄚˊ幾兔。

另外，除了各式造型ㄇㄚˊ幾兔外，燈區也可以見到兔高高、高雄熊、歡喜鼠、咕咕雞、紅豬豬、LuLu（長頸鹿）以及獴弟弟（狐獴）等ㄇㄚˊ幾兔夥伴藏身草地旁樹洞，還有超人氣OPEN將、LOCK醬及小桃以超可愛造型與大家歡度春節。

高市府觀光局長高閔琳補充，萌度破表的「雄meet兔」小提燈也是今年燈會的一大亮點，限量小提燈將於26日燈會開幕當天下午5點30分在高雄物產館後廣場、蓮池潭兒童公園、左營孔子廟及台鐵左營站發放。