一名網友想在整排機車位把「車頭朝外」好讓騎走時能直接離開，他發文問說此舉是否違法，有人認為通常車頭會較凸出，會影響其他車輛，也有人說若車格不大，其他人要牽車時會被卡到，有人則說法規只禁止逆向停車，眾說紛紜之下，警方回應只要前輪或後輪緊靠路邊，距離未超過30公分就不違法。

先前該名網友在PTT上發文表示，他日前在台北市行天宮附近有畫線的機車停車格駛入前，想在駛出時能「直接騎出來」，因此停入時硬是把車頭轉向，方向和整排機車不一樣，他為此發問車頭與其他車輛不同方向會有罰則嗎？其他網友為此議論紛紛，意見不一。

有網友留言「應該沒有，但有點討厭，車頭會比尾巴凸」、「格子沒很大的情況下，牽車時會卡到你的」、「沒有，只有說不能逆向停車，車頭朝外朝內都沒差」、「除非停車格是有斜度的那種就必須順向，跟車道垂直的那種沒有分車頭

內外」、「立中柱會往後，反過來停比較不會凸出來吧」。

根據道路交通安全規則第112條第3款「大型重型機車及機車停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放，其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣不得逾三十公分」，警方也回應機車前輪或後輪只要緊靠路邊邊緣（不超過30公分）就未構成違規，否則就會開罰600元以上1200元以下罰鍰。