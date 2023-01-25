過年不少人家中會有剩飯，有些民眾怕浪費，就不斷加熱重複吃，有網友分享，家中年糕都發霉了，長輩竟想切掉壞掉的部分繼續吃，讓他嚇歪。內科醫師姜冠宇提醒，剩菜剩飯怎麼處理要注意，生食和熟食放在一起的，還有湯水特多的料理，建議都丟了，因為可能孳生細菌、吃壞肚子。

姜冠宇在臉書上分享，年菜剩飯大家要謹慎處理，那種生食、熟食放在一起的，有湯水的，就不要留念了。保存起來繼續吃，恐吃壞肚子。簡單來說，就是細菌可能從生食，像是蔥花或是蔬果等，轉換到熟食上滋生更多細菌發酵，因此如果有這種類別的年菜，建議大家不要怕浪費，沒吃完就算了吧！

另有網友留言直呼，長輩的舊觀念真的很糟糕，雖然節儉、不浪費食物是美德，但看到長輩年糕放了好幾天，肉眼都可以看到年糕發霉了，竟然還想著切掉壞掉的地方繼續吃，超恐怖言論真的嚇死人。

而營養師趙函穎也在在節目《健康2.0》分享，海鮮最好不要放到隔天繼續吃，因為若海鮮本就被汙染，放到隔天毒素恐倍增；半熟蛋也不要放隔夜，因為雞蛋可能沾染到雞糞便的沙門氏桿菌，即使加熱也無法殺死，建議吃蛋要吃全熟。此外，蔬菜和銀耳、蘑菇等食材，根據統計，放隔夜上面的硝酸鹽會倍增，內含的農藥量也會變多，可能引發慢性疾病。

毒理專家招名威也曾在臉書分享，霉菌種類多，且會滋生毒素，因此建議發霉的食物，就算將發霉的部分切除，但肉眼看不到的地方仍可能有毒素，為了健康，最好還是全丟掉，不宜吃下肚。