Alphabet旗下的Google（谷歌）遭控壟斷數位廣告市場，美國司法部今天起訴，對這家總部位於加州的科技巨頭發起新的法律戰。

法新社報導，此案是針對Google涉違反反托拉斯法的第2起聯邦訴訟，也是美國總統拜登兩年前上任以來的第1起。

先前的訴訟砲打Google網路搜尋業務，預計今年稍晚開庭審理。

在這起最新的訴訟中，檢察官瞄準Google獲利豐厚的廣告業務，要求將其拆分，以便為其他公司創造公平的競爭環境。

Google除了以免費搜尋服務聞名，更以緊密連接的廣告技術業務賺取收入，串起廣告商與報紙、網站和其他尋求刊登廣告的公司。但廣告商和網站業者抱怨Google在廣告分潤方面不透明，難以得知有多少錢流向刊登業者、多少流向Google。

Google在2021年創造超過2000億美元廣告銷售，是母公司Alphabet最大盈利來源。

美國表示，Google是靠「破壞了廣告科技業合法競爭」的壟斷行為，非法維持營收。

訴訟指出，「Google使用反競爭、排他性和非法手段，來消除或大幅減少對其在數位廣告技術主導地位的任何威脅。」

此案由司法部聯合加州、科羅拉多州、 康乃狄克、新澤西州、紐約州、羅德島州、田納西州和維吉尼亞州等8個州發起。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120125