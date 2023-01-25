近日大陸疫情再起，蔡政府宣布自2023年1月1日起，大陸入境班機旅客須在機場做唾液PCR採檢才能通關。中廣董事長趙少康質疑，既然入境時可做唾液PCR，為何目前出境旅客仍須提供又貴又耗時的鼻咽PCR，「衛福部大費周章到底要圖利誰？」

趙少康今（25）日在臉書表示，美國資料顯示，唾液PCR比鼻咽PCR檢查更為準確，且自大陸入境之旅客也僅需做唾液PCR採檢就好，但目前台灣醫院仍只提供戳鼻子的鼻咽PCR，做一次檢查約要3500元至4500元，若是特急件還可能要價7000元，又貴又費時。

「既然為了要保護國人的入境都可以採用唾液PCR檢查，出境為什麼不能同樣用唾液PCR檢查？」趙少康指出，春節有許多旅外台人回家，尤其大陸台商返台過年的也很多，且大陸目前仍要求入境旅客須提供48小時內PCR採檢結果，又昂貴又費時的鼻咽PCR，已讓不少台商怨聲載道。

趙少康質疑，到底有何原因，非得要使用深戳鼻子的鼻咽PCR？1萬人平均就要4000萬，10萬人就要4億，「衛福部大費周章到底要圖利誰？為什麼不積極推廣採用唾液PCR篩檢而要折騰眾多欲搭機的旅客？」