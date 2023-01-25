阿北初四了！陳建仁傳點頭接閣揆？ 柯文哲這樣說

大年初四，陽光和煦，民眾黨主席柯文哲25日一早到台中市東區南天宮走春，參拜並發放紅包福袋，吸引民眾大排長龍，搶著與「阿伯」合照，柯文哲受訪時被媒體追問，對陳建仁接閣揆看法？柯說，陳的人和沒問題但「好壞做過才知道。」

行政院長蘇貞昌年前才宣布內閣總辭，但外界好奇接任閣揆人選與內閣布局，未來新人選會不會比較好？民眾黨主席柯文哲認為，陳建仁人和沒問題，但至於做得好或做得壞，也要做過才知道，要一段時間才能打成績。

柯文哲受訪時表示，陳建仁是不是接任閣揆，還是要先確認，因為一直都沒有確切消息說誰要出來組閣，這「已經讓大家飄在半空中相當長時間」，「現在總統也沒確認誰要接啊！」，所以還是先等人事確認再說。

台灣民眾黨主席柯文哲大年初四到台中和彰化走春，包括到大里振坤宮、東區南天宮以及旱溪樂成宮參拜，並發放燈籠、平安米與發財金。民眾得知柯文哲來發限量發財金，有人半夜就來排隊，祈求新年好運到。