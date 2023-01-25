行政院長蘇貞昌日前請辭待命，今天傳出前副總統陳建仁已經點頭答應接任閣揆，最快明日宣布。國民黨台北市議員李彥秀今天表示，蔡總統顯然還是從「個人權力」的角度進行政治布局，而陳建仁缺乏政治與願景的開創性，他少了「強烈政治性格」與威脅性應該是脫穎而出的關鍵；但缺乏「政治敏感敏銳度」卻可能擔任閣揆最大的致命傷。

李彥秀在臉書貼文表示，「這是一個不讓人意外，卻極度失望的結果」，陳建仁在考慮多天後，點頭接任行政院長，顯然是經過一番天人交戰，但是，這也凸顯蔡英文與民進黨的三大問題。

李彥秀說，第一，面對去年1126敗選後，民進黨內要求檢討改革的聲浪高漲，陳建仁接任院長這著棋，蔡英文總統顯然還是從「個人權力」的角度進行政治布局，凸顯對蔡英文而言，「避免跛腳」遠比民進黨的未來更重要。

李彥秀表示，第二，陳建仁不僅只是一張「安全牌」，對蔡英文而言，更是一張「乖乖牌」，擔任副總統4年，真正做到「沒有聲音的人」。讓人印象最深刻的只有「讓出副總統位置」，逼迫賴清德就範，擔任副總統就近看管。

李彥秀指出，第三，蔡英文聲望跌到谷底，剩下一年四個月任期，要再覓良才困難度極高，只能從口袋裡撈名單。陳建仁缺乏政治與願景的開創性，可以想見，除了「敗選者聯盟2.0」入府入閣外，整體內閣變動的幅度不會太大，這樣的檢討與反省，恐怕不易獲得民意的認同。

李表示，不可諱言，陳建仁不是壞人，少了「強烈政治性格」與威脅性應該是脫穎而出的關鍵；但是缺乏「政治敏感敏銳度」卻可能擔任閣揆最大的致命傷。

她舉例，2018年8月中南部豪雨成災，蔡英文與陳建仁都缺席823砲戰紀念活動，陳建仁卻在8月24至26日帶著家族到金門度假，除了12位隨扈保護，金門警方也出動將近20位便衣員警全程戒護，也凸顯了陳建仁「不食人間煙火」的問題。

李彥秀認為，2023年是充滿挑戰的一年，面對全球經濟的快速降溫，高通膨引發的快速升息，美中貿易戰持續緊張，以及地緣政治的高度不確定性。蔡英文關心的是個人的權力，但是全民更關心的，恐怕是陳建仁是否有能力帶領台灣度過重重的考驗。