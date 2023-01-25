今年澳洲網球公開賽女單黑馬、波蘭選手里娜特（Magda Linette），25日在澳網女單8強賽以6比3、7比5擊敗前世界球后、捷克好手普莉絲可娃（Karolina Pliskova），生涯首闖澳網女單4強，而普莉絲可娃也是里娜特在本屆澳網擊敗的第4位種子選手。

普莉絲可娃自從2022年初右手腕受傷骨折後，雖然順利康復回到賽場，但擊球威力不如受傷前，包括發球、正手拍都無法給近況相當好的里娜特造成太多威脅，自己又發生7次雙發失誤、36次非受迫性失誤，只能直落兩盤投降。

終於在四大賽單打賽場出頭天的里娜特，賽後說：「我真不敢相信做到了！這是美夢成真的一刻，我和團隊可以在澳網繼續前進，但我不想讓自己太過興奮，因為這個巡迴賽我還有比賽要打，我還是很開心、很感激！」

里娜特補充：「整個人生我一直自己接受錯誤和失敗，所以要把瑪格妲（里娜特的名字）這個人和網球選手瑪格妲分開是很困難的，很多時候我覺得錯誤定義了我這個人，如今打出出色成績，我想教練們和我都表現得不錯。我真的很感謝教練團和團隊，他們得忍受很多鳥事。」