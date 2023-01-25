台北市文化局25日指出，信義區百貨商圈將在「光源台北-2023台灣燈會」期間設置「未來展區」，在興雅路上串聯4大燈座，包含由西班牙的兄弟檔設計師BROSMIND創作的光能使者、午夜櫥窗、星海公車及宇宙舞池，每座燈座都可跟觀眾互動，完美融合藝術文化、時尚潮流與未來。

文化局介紹，光能使者從宇宙帶著寵物到達地球散播歡樂與祈福，雙手高舉表示熱情歡迎與招呼，眼睛因他來到地球學習中文後而有著「你好」字樣，身上融合地球、宇宙圖樣，腳踩的飛碟是他四處旅行的飛行器，收集人間的夢想帶回宇宙。

矗立在忠信廣場的光能使者，則是將8台腳踏車圍繞6米高主題燈座旁，搭載串接裝置。文化局表示，民眾只要踩上腳踏車將動力傳至電腦，主題燈座燈光便能隨之變換，不禁令人聯想到電影《E.T.外星人》，只不過「和宇宙溝通」的概念，已非遙不可及的夢想。

午夜櫥窗設立在興雅路步道，裡頭展示實踐大學服裝設計系和輔仁大學織品服裝學系學生作品，也邀請台灣時裝設計師Allen ko與紙雕藝術家鍾凱翔，利用布料與瓦楞紙的複合材質共創。文化局說，櫥窗矩陣的迷幻燈光彷彿將時間快轉到2080年，時尚設計與藝術完美融合的設計量，則喚起對於未來城市與生態永續共存的意識。

平常出現在台北街頭的公車，在燈會期間則轉變成開往外太空的星海公車。文化局指出，知名塗鴉藝術家布雷克以螢光漆彩繪台北低底盤公車外觀，再使用用紫光燈打亮。內部另有「顏社」精心設計的音樂，搭配燈光定時播放模擬星際旅行的視覺和聲音序列，讓乘客坐上公車便能啟動探索太空之旅。

在統一時代百貨和誠品信義間搭設的宇宙舞池，民眾可踩著LED地板，搭配BROSMIND授權的圖像互動。文化局說明，宇宙舞池與光能使者相呼應，民眾可使用手機掃描QR CODE與角色共舞、拍照、錄影，成為宇宙等級的舞者。

除了4大燈座，「失眠流動劇場」將在2月10、11日晚間7時及8時在午夜櫥窗帶來4場沈浸式表演。文化局表示，舞台由3個櫥窗構成，藝術以肢體的形式呈現，街道成為露天劇場，民眾直接感受舞者傳遞的訊息。

2月18、19日晚間7時，則有「顏社」策劃演出內容，張逸聖（迪拉）夥同春艷、國蛋、DJ MR.GIN、PUZZLEMAN等一群熱愛嘻哈饒舌的音樂人，邀請聆聽者一起隨著律動和光能變化，體驗台灣原創音樂演出。