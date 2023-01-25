攻擊-11無人機

刊登在中方國家軍事期刊《兵工科技》雜誌上的文章說，兩岸萬一爆發衝突，無人機將扮演吃重的角色。

據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，文中說，無人機將用來「斬首」，並藉由縮短衝突，將死傷人數降到最低。此外，它們也能用來攻擊台灣的機動飛彈發射器和重武器。文中概述了解放軍會如何攻台，首先他們會從「陸、海、空、太空，電子和網路，設法全面壓制台灣」。文內說，無人機具有載人戰機和其他武器系統所不具備的優勢。

載人戰機通常只能在空中3—4小時，和大、中型無人機能滯空長達30—40小時根本沒得比。此外，無人機是攻擊小型船艦的最佳工具。文中說，如攻擊-2/11和BZK-005C、TB-001「雙尾蠍」等長航時察打一體無人機能執行即時監測任務，並和攻擊直升機聯手，打擊台灣較小型的船艦。

此外，文中指出，解放軍部署無偵-7高空長航時偵察無人機，可以將對台灣的封鎖擴及包括美國軍事基地關島在內的第二島鏈。同時解放軍的察打一體無人機還可能攻擊台灣的機動飛彈發射器與雷達車，並摧毀如雷霆-2000（Thunderbolt-2000）多管火箭系統等用以擊退中方兩棲攻擊登陸艇和其他軍艦的重型武器。

軍事出版商詹氏（Janes）無人系統專家和亞太安全分析師瑪宗達（Oishee Majumdar）說，解放軍無人機經常侵擾台灣防識區，而這類行動很可能持續。然而，他也指出，根據台灣和詹氏查明的情資顯示，其中多數中方無人機都在執行情監偵（ISR）任務。

瑪宗達說，就戰鬥力而言，無人機的確能攻擊重要的軍事設施，擾亂軍事行動，並對平民生命造成影響。不過，他也直指，至今還沒有證據顯示，中方無人機具備這種能力。