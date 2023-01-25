大陸防疫措施鬆綁，春節電影票房大賣。據貓眼專業版數據顯示，截至今日凌晨，春節檔（1月21日至27日）總票房（含預售）破40億元（人民幣，下同，約合新台幣178.44億元），電影《流浪地球2》、《滿江紅》、《熊出沒·伴我「熊芯」》分列票房前三位。

今年春節，大陸至少有7部電影上映，涵蓋科幻、懸疑、喜劇、動畫、運動、歷史等多種類型，並集結多位頂級導演、演員陣容和幕後製作團隊。其中包括闔家歡喜劇《交換人生》；吳京、劉德華等人主演的《流浪地球2》；張藝謀導演的《滿江紅》；梁朝偉、王一博等主演的《無名》；體育題材的《中國乒乓之絕地反擊》；以及兩部動畫片《深海》、《熊出沒·伴我『熊芯』》。

大陸業界相信整個行業的「至暗時刻」已經過去，預期今年春節檔票房能攀升至60億元以上，與去年差不多，但要打破2021年春節的77.83億元票房，則有一定難度。