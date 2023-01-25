大年初四接神，鹿港天后宮遵循流傳數百年傳統，向媽祖祈求抽出各行業運勢籤，日用什貨商、工業資訊、工業化學都抽得上籤，詩云「貴人自有非常遇」等，只有娛樂業抽到下籤，整體呈現吉祥好召頭。

鹿港天后宮今天向媽祖祈求抽出各行業運勢籤。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港天后宮主委張偉東表示，走過疫情陰霾，日用百貨、工業資訊、生技業等蓄勢待發，儘管物價上漲，但世界各國都通貨膨脹得厲害，很多人回台灣，感覺漲幅小很多，台灣整體行業的運勢，呈現中上趨勢，信徒們都拍手喝采，天助自助，活出自信、好采頭。

鹿港天后宮今天向媽祖祈求抽出各行業運勢籤。（吳敏菁攝）

鹿港曾是台灣最繁華的港市，百業興盛，「行」、「郊」雲集，鹿港天后宮衍生新春抽出各行業運勢籤詩，已經流傳數百年，一直是新春信徒和各行各業們關注的焦點。

鹿港天后宮新春期間，進香人潮人山人海。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮主委張偉東表示，百業籤傳承歷史的景況和民生的日常，耐人尋味，儘管社會變遷，新興行業不斷興起，但百業籤網羅行業，所代表精神還是相通，賦予現代詮釋，提供人們新的啟示。鹿港天后宮40個行業的運勢籤獨幟一格，格外受關注，畢竟國運正是各行各業。

鹿港天后宮新春期間，進香人潮人山人海。（吳敏菁攝）

今年日用什貨業、工業資訊、和工業化學都抽得上籤，讓信徒們都覺得有道理，走過疫情陰霾，正式蓄勢待發好時機。

鹿港天后宮新春期間，進香人潮人山人海。（吳敏菁攝）

日用什貨商抽得，詩云：「官爵巍巍未可量、君恩隆重世無雙，船頭助汝風帆穩、萬里封侯大吉昌。」工業化學抽得詩云：「天生富貴洵堪誇、畢竟相承積善家，告汝要言無別事、再能培植慶無涯。」工業資訊抽得詩云：「種得藍田璧一雙、鳳凰相感為翱翔，貴人自有非常遇、代代兒孫保吉昌。」只有娛樂事業抽到下籤，詩云「貧窮疾病倍傷神、失脫官非聚一身，求者此籤無一可、閉門淨守渡秋春」。

天后宮解籤老師施彥丞解釋，三首籤詩，都非常吉祥，意味著貴人幫助，很好的發展。娛樂事業抽到下籤，但是閉門靜守，還是會時來運轉。

鹿港天后宮主委張偉東表示，今年整體運勢不錯，抽到上籤的日用什貨商代表走過疫情，餐飲業、民生用品業等需求旺盛；工業化學也就是生技業、工業資訊業代表在電子業、汽車零件方面也有突破的發展。娛樂事業雖抽到下籤，但這跟很多問題存在一樣，保持好心態，就能度過，「只要過了秋天，就會慢慢回春」。

鹿港天后宮，新春期間，各地進香團絡繹不絕，交織宗教嘉年華。（吳敏菁攝）

張偉東表示，全球疫情解封，台灣經濟也回春，雖然很多人都覺得物價上漲的厲害，但台灣的通膨相較全球還是不大，抽到好籤，鼓舞更努力，成就好事業，抽到較不好的籤則是砥礪，提醒更勤奮，等待時來運轉，蓄積能量飛得更高。