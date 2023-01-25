大陸女星Angelababy（楊穎）日前返回香港觀看南韓女團BLACKPINK演唱會，之後更被多次被目擊與兒子在香港街頭，而近日她在社群上曬出多張居家照，但照片中的她疑似美顏過度，讓網友差點認不出，除此之外，她香港豪宅的擺設也引發網友熱議。

Angelababy近日在微博及小紅書上曬出多張居家照，當中可見她身穿紅色上衣搭配長裙，頭上更帶著同色系蝴蝶結，相當喜氣，但有網友認為照片中的她有些奇怪，疑似是美顏特效開太強，讓網友差點認不出更直言「美女不適合美顏相機」、「大美女請直接原相機」、「熱衷於美顏的鼻姐」。

除此之外，更引發網友關注的是Angelababy家中的裝潢設計，從照片中可發現她拍攝的位置應該是飯廳，大理石製作的餐桌搭配華麗的水晶吊燈，後方掛有一幅山水畫，更擺上花瓶、椪柑以及與媽媽在羅浮宮的合影，整體看起來相當氣派且具有過節氣氛。

Angelababy家中擺設價格不斐。（圖／翻攝自Angelababy微博）

然而，有網友發現，Angelababy家中的水晶吊燈，是來自法國知名的Baccarat，而她家中這款則要價19.8萬港元（約台幣76萬），另外，當中的透明花瓶也出自同一品牌，售價約4400港元（約台幣1萬7千元）至9.5萬港元（約台幣36萬），至於餐桌椅疑似是Hermès Metiers系列，售價分別為13萬港元（約台幣50萬）及5.6萬港元（約台幣21萬）左右，相當驚人。