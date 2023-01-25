台南市安南區海佃路與公學路交叉口，24日大年初三晚間9時出現1頭大水牛逛大街，民眾報警「圍捕」，警查知這頭牛白天從安定區一路奔走到安南區境內，沿路都有民眾報案。警方笑稱「水牛也要走春」，將水牛帶回派出所車棚暫時飼養，25日通報台南市各警局協尋飼主，並通知動保處協助收容。

「各單位注意，警方拾獲一頭水牛，請協助協尋飼主」警方大年初三晚間9時獲報安南區大街上有水牛閒晃，牛頭上還有牽繩，疑有飼主，應為走失的牛隻，查詢之下，發現白天就有民眾在安定區海寮里通報這頭牛在大街上奔走到市區。

大水牛出現在安南區街頭，民眾報警圍捕。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

水牛走到安南區已有10多公里，疑似體力透支，在海佃路與公學路口休息，民眾擔心造成交通問題，報警要警方帶走。警方通報動保處未有下文，只好硬著頭皮將牛牽回派出所車棚，沿途還派員警交通指揮、並有警車護送。

警方將大水牛牽回派出所，並找飼料餵養。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方擔心被帶回派出所的水牛餓肚子，還找飼料餵養，因水牛走失範圍大，已通報各處警分局，由各里長廣播公告協助尋找飼主。25日一早更通報動保處協助收容。

「春牛報到，本所要發了!」、「想不到牛也要走春」市區警員頭一遭牽牛回派出所，既無奈又覺得新鮮，民眾拍下上傳臉書粉絲頁，網友留言「藍寶堅尼」、「怕被宰才逃出來的嗎？」

台南市動保處將案件轉由處理大型家畜的農業局畜產科，畜產科表示，將水牛留置警所1天，若無人認領，則暫時轉給飼養水牛的農戶家中安置。