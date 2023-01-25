近日大陸國家統計局發布數據顯示，2022年大陸全社會研究與試驗發展經費（簡稱研發經費）增長繼續保持雙位數，投入總量突破3兆元（人民幣．下同），經費投入強度（研發經費與GDP之比）達到2.55％。

據介紹，全社會研發活動因應多重超預期因素衝擊，於2022年受到一定影響，然而，企業研發費用加計扣除政策持續加力，科技獎勵和激勵機制不斷完善，有效激發了市場主體創新活力，拉動全社會研發投入總量，初步估算2022年研發經費投入首次突破3兆元大關、達到3兆870億元，較上年增長10.4％，也是從「十三五」以來連續7年保持雙位數增長。按不變價計算，研發經費增長8％，高於「十四五」規劃的目標，即全社會研發經費投入年均增長7％以上。

根據香港01報導，初步估算顯示，大陸研發經費投入強度再創新高，達到2.55％，比上年提高0.12％，顯著高於「十三五」以來年均增幅。此外，初估2022年基礎研究經費支出為1951億元、比上年增長7.4％；佔研發經費比重為6.32％，連續4年保持6％以上。