長達10天農曆春節帶動出遊人潮，台南市各大商圈、景點連日來湧現走春人潮，其中又以國華街、安平老街、海安路與孔廟等景點最受遊客喜愛，初估帶動店家營業額成長逾5成。交通局統計，由於今年春節長達10天，預估觀光車潮將持續至大年初七，市區8小時平均交通量預期將成長1成。

台南商圈湧現走春人潮，初估帶動店家營業額成長逾5成。。(台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市從初一即湧現春節出遊人潮，包括國華友愛、赤崁、安平、中正等商圈，向來是不少遊客來台南必訪景點，連日湧現人潮與車潮，市區商圈周邊停車場幾乎都停滿，另外，鹽水商圈也因月津港燈節吸睛，更吸引近60萬遊客前來造訪，帶動周邊商圈買氣。

經發局也提醒，民眾過年來台南商圈消費購物還能參加台南購物節，2月28日前將台南消費滿百元發票登錄購物節官網，就有機會抱走豐富大獎，價值近千萬元的全新美屋，即將於3月5日抽出。

台南市區湧現車潮。(交通局提供／曹婷婷台南傳真)

交通局表示，春節出遊人潮湧現，統計市區20日至24日8小時平均交通量約1萬9200餘車次，與去年差異不大，主要車多路段包含永康、大灣與關廟交流道周邊，以及中西區、安平與鹽水等觀光景點。

由於今年春節長達10天，交通局預期今天開始（大年初四）家族出遊人數將較去年增多，預估觀光車潮將持續至大年初七，市區8小時平均交通量也預期將成長1成，呼籲市民朋友先做好行程規畫，交通局等相關單位也持續監控易壅塞路段、調整塞車路段號誌，並即時發布交通訊息，請遊客多留意各景點地區交通狀況，利用替代道路，減少行車時間。

除了國道春節疏運措施外，市府也於安平、梅嶺、六甲落羽松、菁寮老街及鹽水月津港等地皆安排接駁車，智慧交通中心亦即時監控全市路況，執行交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，隨時紓解壅塞車流。