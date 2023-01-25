為籌備2023台灣燈會暌違，相關舞台搭設正如火如荼進行中。為避免災害發生，台北市勞動檢查處已邀集觀傳局、文化局、舞台架設及燈座施作主要廠商辦理安全宣導會，也將於春節期間不定期派員檢查，使燈節活動平安順利舉行。

勞檢處長梁蒼淇說明，近年台北市舉辦許多節慶活動，須搭設大型舞台、燈光及音響設備，為確保勞工作業安全，特啟動展演活動檢查計畫，並訂定「舞台組拆作業安全注意事項手冊」，以督促事業單位依安全作業程序施工，降低作業風險。

因此，勞檢處事先掌握施工規模及期程，並於1月5日邀集觀傳局、文化局、舞台架設及燈座施作主要廠商辦理安全宣導會，提醒事業單位注意施工風險及依所訂職業安全衛生計畫辦理。

此外，勞檢處自去年12月27日啟動春安期間加強勞動檢查計畫，針對高風險工作場所及營造工程等實施檢查，截至今年1月13日止，共檢查771工地次、1053家事業單位、停工7項次、罰鍰127項次、預計罰鍰金額為444萬元。

勞動局長高寶華呼籲，年節期間仍有許多重大工程持續施工，雇主應加強注意職業安全衛生風險，確實監督所屬勞工遵守職業安全衛生法規，讓勞工朋友平安完成工作，健康度過佳節。