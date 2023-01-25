春節放長假，許多人除了放鬆新情也會「放縱」口慾，根據過去統計，農曆春節約有4成人平均體重會增加1.7公斤。台中慈濟醫院洪聖傑營養師指出，多數人春節長假「多吃少動」生活型態有很大改進空間，建議民眾，美食佳餚當前，要把握「淺嚐、替代」兩個訣竅；「運動」也是過節維持健康的不二法門。

豐盛美味的年菜讓人垂涎欲滴，掌握「淺嚐、替代」的訣竅，也能享受美道佳餚的風味。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

洪聖傑指出，年節美食、點心熱量都偏高，常見糕點多屬油炸、高糖食品，熱量不可小覷；還有常被視為健康食品的堅果，也屬高油脂食物，攝取過多容易造成身體負擔，這些食物都要「淺嚐即止」，除了「淺嚐」，可善用「替代」方式品嘗佳餚，像澱粉類的米糕、蘿蔔糕，應與主食類的米飯、麵替換，避免攝取過多熱量導致體重增加。

洪聖傑說，如果多吃了堅果類，就要應減少其它油脂類食物的攝取，飲食掌握「淺嚐、替代」要領。此外，「運動」也是過節維持健康的不二法門，保持規律運動習慣，才能保有健康體態。

春節期間休假，但是健康不放假，除了「聰明吃」，也要「勤運動」，年後才不必忙減重。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

國民健康署研究指出，以一般人（60公斤）體位，運動30分鐘為例，慢跑約可以消耗掉246大卡熱量；騎腳踏車可以消耗掉120大卡熱量。洪聖傑分析，年節常吃的素食佛跳牆為例，一碗約162大卡熱量，大約需慢跑20分鐘才能消耗掉，建議可以用熱量換算運動時間的方式，讓春節假期保持規律飲食運動。

洪聖傑提醒，春節菜色不同料理方式與配料，都會影響每道菜的熱量，還有常見的零嘴也是多數人常忽略的項目，這些吃進肚的食物熱量，都會反應在運動強度與幫助身體代謝熱量的時間，因此農曆春節放長假，要「聰明吃，勤運動」，才不會過個春節身材大澎風，又要忙著懊悔減重。