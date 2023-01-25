寒流來襲，全台各地氣溫驟降，明（26日）雖會短暫回暖，但隔天又有新的一波寒流報到，花蓮恐出現10度以下低溫，農作物將「凍未條」，縣府除籲請農友加強防寒措施，倘若寒害造成農業災損，請儘速向當地鄉鎮市公所通報。

縣長徐榛蔚表示，春節期間兩波寒流陸續報到，氣象局持續發布低溫特報，初二到初四低溫後，初六又將有另一波冷空氣來襲，請農友做好防寒準備，除己身保暖工作，農漁牧養殖漁業的農漁畜友們也請做好防寒措施，嚴防低溫衝擊。

縣府農業處說明農漁牧養殖漁業防寒措施，農糧作物部分，可利用不織布或塑膠布，覆蓋綠化中或生育初期的秧苗，並隨時清除布上積水，防止低溫凍傷，待寒流離境後再掀開覆蓋材料。已插秧的田區，可灌溉較深的水量保護秧苗，但水深不得淹沒秧苗，等氣溫回升後，再恢復正常的灌溉水位。

較不耐寒的蔬菜與瓜果類，農友應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，或採畦溝灌水或葉面灑水方式，以達保溫防寒效果；果樹部分則應加強果實套袋及表土覆蓋等。

養殖漁業則需注意氣溫變化，水溫過低，不宜投餵飼料，在魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水水位及利用越冬溝於期間補注地下水，維持較高的水溫，降低低水溫對水產物造成的影響。冬季低水溫期，如水產養殖物有異常或疾病情形，可將池水或魚隻檢體送至花蓮縣動植物防疫所，由獸醫師提供檢診及諮詢服務。養殖池浮於水面的魚體須馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。

畜牧業部分應維持畜舍溫度恆定，對外門窗及帆布設施需配合溫度變化開關，不過整體畜舍仍需保持適空氣流通，且儘量維持畜舍內部乾燥狀態，避免溫差過大及濕度過高，造成畜禽生理緊迫而降低免疫力，尤其分娩畜舍及幼畜、幼禽舍應加裝保溫及溫度監控裝置，避免冷風直接吹入。